ВАДА призвало ввести биологические паспорта для нейтральных россиян перед ОИ-2024

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступило с заявлением, в котором призвало антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех нейтральных спортсменов из России перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

«Несмотря на то, что отдел управления биологическими паспортами российских спортсменов полностью и независимо управляется аккредитованной ВАДА лабораторией за пределами России, и учитывая историю, ВАДА по-прежнему скептически и настороженно относится к России. Мы призываем антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены всего мира хотят знать, что все их соперники, независимо откуда они, столкнулись с теми же условиями перед Играми, что и они, что система их защищает.

Для достижения этой цели антидопинговые организации должны использовать все доступные инструменты. Сюда входят анализы крови и мочи, биологический паспорт, разведывательные данные и расследования, а также наши образовательные ресурсы», — приводит слова пресс-службы агентства «РИА Новости Спорт».

Напомним, 8 декабря МОК объявил о допуске атлетов из России и Беларуси, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены должны соблюсти ряд критериев для получения лицензии на участие.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.