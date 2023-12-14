МОК назвал виды спорта, в которых россияне смогут соревноваться на Олимпиаде-2024

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) назвали виды спорта, в которых на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) смогут соревноваться представители России и Беларуси.

«На сегодняшний день спортсмены в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) получили одиннадцать квот на Олимпийские игры в Париже: шесть по борьбе, три по велоспорту, одну по академической гребле и одну по плаванию», — приводит слова представителя МОК «РБК Спорт».

Интересно, что в организации не уточняют, какие из квот завоеваны россиянами, а какие — белорусами. При этом заранее проговаривается, что МОК сможет подтвердить конкретные имена допущенных спортсменов только на более позднем этапе процесса допуска.