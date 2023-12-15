Матыцин — об участии на ОИ: мы изучим регламенты и примем решение в интересах спортсменов

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, выступая на ежегодном олимпийском собрании, заявил, что решение об участии российских спортсменов на предстоящих летних Олимпийских играх в Париже будет принято после детального изучения условий, предлагаемых Международным олимпийским комитетом (МОК).

«По поводу участия в Олимпийских играх вчера президент чётко сформулировал позицию — мы с ОКР будем изучать регламенты, которые сформулирует МОК, и примем решение в интересах спортсменов и, конечно, нашей великой страны, которая является гарантом развития международного спорта», — сказал Матыцин.

Напомним, 14 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин, высказываясь об участии россиян на Олимпиаде, заявил, что решение об участии должно оставаться за ОКР и Министерством спорта.