Поздняков — об участии россиян на Олимпиаде: мы живём в свободном государстве

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в ходе ежегодного олимпийского собрания, проходящего в Москве, высказался по поводу участия российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.

«Мы прекрасно понимаем наших спортсменов, которые хотят выступать на международных соревнованиях, стремятся представлять Россию и отстаивать честь страны и команды. Мы живём в свободном государстве, где каждый может сделать свой выбор.

Но нужно понимать и помнить, что, соглашаясь на нейтрализацию, спортсмен становится заложником чужих интересов. И мы настоятельно рекомендуем досконально разобраться в нюансах предлагаемых условий, чтобы каждый понимал меру персональной ответственности. Это, во-первых, связано с подписанием или одобрением деклараций политического характера, которых не избежать. А во-вторых, с особым отказом от любых символов страны, национальной принадлежности, прав и обязанностей гражданина. Это то, чего требует МОК и обязательно преподнесёт в соответствующем ключе.

Кроме того, нейтральные спортсмены не могут рассчитывать на какое-либо участие своих национальных спортивных федераций, на участие ОКР и государства в целом. Каждый нейтрализованный атлет должен оказаться один на один с целым комплексом проблем и вопросов, не имеющих никакого отношения к спорту», — отметил Поздняков.