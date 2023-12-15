Поздняков: ОКР нужно действовать по закону, чтобы не дать повода зацепиться оппонентам

Президент Олимпийского комитета России, четырёхкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков, выступая на ежегодном олимпийском собрании ОКР, рассказал об исках организации, направленных в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Среди них иск о возмещении расходов из-за односторонней отмены Всемирных игр ТАФИСА в Нижнем Новгороде, иск о защите прав ОКР, иск об оспаривании временного отстранения ОКР со стороны МОК.

«Мы должны работать на перспективу и, когда политическая пена спадёт, ситуация вернётся в адекватная рамки, мы должны видеть доказательства всех юридических процедур в соответствии с установленными регламентом. Для этого сейчас нужно действовать строго в соответствии с законом, чтобы в том числе не дать повода нашим оппонентам зацепиться за какое-то процессуальное или материальное несоответствие», — заявил Поздняков.

Ежегодное олимпийское собрание проходит в эти минуты в Москве.