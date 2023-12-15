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Поздняков: ОКР нужно действовать по закону, чтобы не дать повода зацепиться оппонентам

Поздняков: ОКР нужно действовать по закону, чтобы не дать повода зацепиться оппонентам
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Президент Олимпийского комитета России, четырёхкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков, выступая на ежегодном олимпийском собрании ОКР, рассказал об исках организации, направленных в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Среди них иск о возмещении расходов из-за односторонней отмены Всемирных игр ТАФИСА в Нижнем Новгороде, иск о защите прав ОКР, иск об оспаривании временного отстранения ОКР со стороны МОК.

«Мы должны работать на перспективу и, когда политическая пена спадёт, ситуация вернётся в адекватная рамки, мы должны видеть доказательства всех юридических процедур в соответствии с установленными регламентом. Для этого сейчас нужно действовать строго в соответствии с законом, чтобы в том числе не дать повода нашим оппонентам зацепиться за какое-то процессуальное или материальное несоответствие», — заявил Поздняков.

Ежегодное олимпийское собрание проходит в эти минуты в Москве.

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