Фетисов: есть ли смысл ехать на Олимпиаду и дискредитировать тех, кто не может поехать

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«Не знаю, насколько окончательное решение по нашему участию в Олимпиаде и какие выдвинут требования. Ещё не совсем понятно. Допуск некоторых спортсменов на Олимпиаду? А чему тут радоваться? Ещё даже имён нет, кого допустили. Что за игра в кошки-мышки. Заставляют людей больше переживать, чем радоваться. Постоянные условия, уловки и хитрости. В спорте так не бывает. Это какое-то издевательство над нашими спортсменами.

Есть ли смысл ехать на Олимпиаду и дискредитировать тех, кто не может туда поехать, потому что они динамовцы и армейцы? Много чего надо тут учитывать. Это должно быть решение, о котором потом не придётся жалеть и краснеть. Это игра со многими неизвестными. Позиция известных наших тренеров и руководителей понятна — унизительные условия и постоянно меняющиеся правила игры. Это нервотрёпка.

В своё время я сказал, что надо было сразу определиться, что мы возвращаемся только с флагом и гимном. Тогда бы не было никаких манипуляций и выдвижения новых условий. Изначально надо быть более жёсткими, а сейчас чего уже», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.