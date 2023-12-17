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Ефимова рассказала, при каких условиях готова выступить на Олимпийских играх в Париже

Ефимова рассказала, при каких условиях готова выступить на Олимпийских играх в Париже
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Трёхкратный призер Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, при каких условиях готова выступить на Олимпиаде в Париже.

«Надо изучить условия, которые нам выдвинули. Конечно, я за Олимпиаду, потому что это уникальный шанс и мечта очень многих спортсменов. Если условия будут совсем противоречить правилам нашей страны, то я откажусь. А если можно как-то всё устроить и выступать, не идя никому наперекор, я бы попробовала, если смогу подготовиться. Мы в Пекине тоже выступали в нейтральном статусе, но все помнят только фамилии победителей, например, наших фигуристок. Всё равно все знают, откуда мы. Если сейчас будут жёсткие условия, от которых начнутся большие проблемы, то я не буду рисковать, потому что мне важнее остаться в своей стране», — сказала Ефимова в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпиаду в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

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