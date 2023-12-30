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Станислав Поздняков выразил поддержку жителям Белгорода в связи с обстрелами города

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил поддержку жителям Белгорода в связи с обстрелами центра города со стороны ВСУ, произошедшими сегодня, 30 декабря.

«С тревогой слежу за трагическими событиями в Белгороде. Выражаю глубокие соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли в результате обстрела центра города накануне новогодних праздников.

Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, за чьи жизни сейчас борются врачи. Выражаю поддержку и солидарность со всеми жителями Белгорода», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

На данный момент известно о 14 погибших и 108 пострадавших в результате обстрелов центра Белгорода. Министерство обороны России сообщило, что большая часть ракет и снарядов, летевших в сторону города, была сбита системами ПВО.