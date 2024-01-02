Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Президент НОК Украины: если россиян допускают, то мы не можем брать средства у МОК

Президент НОК Украины: если россиян допускают, то мы не можем брать средства у МОК
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт рассказал, что страна больше не берёт средства с фонда солидарности МОК.

«Закончена ли история с фондом солидарности МОК? Она была, когда россияне не были допущены, и к тому времени фонд предоставлял нам средства. Когда они были допущены к международным соревнованиям, я предложил исполкому, что если их допускают, то мы не можем брать средства в МОК. Это будет как-то дико. Это будет вопрос торгов. И все меня поддержали», — приводит слова Гутцайта ua.tribuna.com.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, согласно которому россияне смогут выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Что случится на Олимпиаде в 2024 году: россияне поедут, но будут громкие скандалы
Что случится на Олимпиаде в 2024 году: россияне поедут, но будут громкие скандалы

Украинский экипаж пошел ко дну на ЧМ по гребле на лодках

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android