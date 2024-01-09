Почти 200 украинских спортсменов подписали письмо с призывом не пускать россиян на ОИ-2024

Практически 200 украинских спортсменов и тренеров подписали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторам Олимпиады в Париже с просьбой не допустить россиянин к турниру, сообщает ua.tribuna.com.

Среди подписавшихся легкоатлеты Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук, теннисистки Леся Цуренко, Людмила Киченок и другие спортсмены.

Ранее сообщалось, что в письме говорится, что уже сейчас некоторые нейтральные российские атлеты, получившие лицензии на Олимпийские игры, в частности Владислав Ларин, Заурбек Сидаков и Заур Угуев, а также ряд близких к выходу на ОИ поддерживают СВО.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске спортсменов из России и Беларуси, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, на ОИ-2024 в Париже в нейтральном статусе.