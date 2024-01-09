CAS рассмотрит апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства организации

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства организации. Процесс рассмотрения заявки пройдёт 26 января.

Напомним, 12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. При этом атлеты должны соблюсти ряд условий для получения лицензии на участие, в том числе пройти квалификацию в своих видах спорта.