Юрист Алексеев: основания для приостановки членства ОКР в МОК отсутствуют

Российский юрист Сергей Алексеев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства Олимпийского комитета России (ОКР).

«Основания для приостановки членства ОКР в МОК отсутствуют, так как включая в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, ОКР действовал в строгом соответствии с олимпийской хартией Международного олимпийского комитета, уставом и другими нормативными документами Олимпийского комитета России, а также в строгом соответствии с конституцией Российской Федерации и действующим российским законодательством об общественных объединениях», — приводит слова Алексеева «Матч ТВ».

Напомним, 8 декабря МОК принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они будут выступать в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.