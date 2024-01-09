Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Губерниев: в спорте есть соперники, но в спорте нет врагов

Губерниев: в спорте есть соперники, но в спорте нет врагов
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже в качестве нейтральных участников.

«То, что происходит сейчас с подписями бумаг и прочими условиями, – это дискриминация и полный беспредел, но я как любитель спорта, поклонник спортсменов и большой патриот Отчизны буду болеть за всех людей, которые туда из нашей страны поедут, в том числе и за Юлию Ефимову, если она туда попадёт. Я точно так же сейчас продолжаю читать книги авторов, которых я любил, слушать музыку, которую я любил, невзирая на какой-то контекст. В этой ситуации мы должны с пониманием относиться к решению спортсменов. В спорте есть соперники, но в спорте нет врагов. Если могут быть недружественные страны, то не может быть недружественных спортсменов», — приводит слова Губерниева Metaratings.

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из России и Беларуси до участия в Олимпийских играх в Париже. Спортсмены выступят в нейтральном статусе и смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях.

Материалы по теме
Дмитрий Губерниев назвал самый запоминающийся момент в спорте в 2023 году
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android