Губерниев: в спорте есть соперники, но в спорте нет врагов

Известный российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже в качестве нейтральных участников.

«То, что происходит сейчас с подписями бумаг и прочими условиями, – это дискриминация и полный беспредел, но я как любитель спорта, поклонник спортсменов и большой патриот Отчизны буду болеть за всех людей, которые туда из нашей страны поедут, в том числе и за Юлию Ефимову, если она туда попадёт. Я точно так же сейчас продолжаю читать книги авторов, которых я любил, слушать музыку, которую я любил, невзирая на какой-то контекст. В этой ситуации мы должны с пониманием относиться к решению спортсменов. В спорте есть соперники, но в спорте нет врагов. Если могут быть недружественные страны, то не может быть недружественных спортсменов», — приводит слова Губерниева Metaratings.

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из России и Беларуси до участия в Олимпийских играх в Париже. Спортсмены выступят в нейтральном статусе и смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях.