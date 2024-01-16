Вице-премьер Чернышенко рассказал, когда Россия сможет принять Олимпийские игры

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, когда в России снова пройдут Олимпийские игры. Он заявил, что нынешнее олимпийское движение находится в критическом состоянии, поэтому вопрос о проведении соревнований в РФ будет отложен.

«Вернётся ли Москва к вопросу о возможности проведения Олимпийских игр в РФ? Россия всегда поддерживала олимпийское движение, сейчас оно, к сожалению, очень больно. Мы надеемся, оно выздоровеет, и мы вернёмся к этому вопросу», — сказал Чернышенко во время общения с прессой.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до ОИ‑2024 в нейтральном статусе в качестве индивидуальных атлетов.