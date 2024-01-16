Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Вице-премьер Чернышенко рассказал, когда Россия сможет принять Олимпийские игры

Вице-премьер Чернышенко рассказал, когда Россия сможет принять Олимпийские игры
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, когда в России снова пройдут Олимпийские игры. Он заявил, что нынешнее олимпийское движение находится в критическом состоянии, поэтому вопрос о проведении соревнований в РФ будет отложен.

«Вернётся ли Москва к вопросу о возможности проведения Олимпийских игр в РФ? Россия всегда поддерживала олимпийское движение, сейчас оно, к сожалению, очень больно. Мы надеемся, оно выздоровеет, и мы вернёмся к этому вопросу», — сказал Чернышенко во время общения с прессой.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до ОИ‑2024 в нейтральном статусе в качестве индивидуальных атлетов.

Материалы по теме
Латвийские спортсмены будут бойкотировать Олимпиаду, если туда допустят россиян
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android