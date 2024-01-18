Отобравшиеся на ОИ‑2024 спортсмены из РФ будут проходить дополнительную проверку от МОК

Отобравшиеся на ОИ‑2024 спортсмены РФ будут проходить дополнительную проверку от МОК на предмет возможности получения нейтрального статуса, сообщил директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс.

«Предыдущие соревнования с участием нейтральных атлетов были проведены на условиях международных федераций. Мы довольны тем, как всё было организовано, но на Олимпиаде мы отвечаем за проведение соревнований. Что касается процесса, сейчас мы занимаемся определением и назначением независимых аналитиков с достойной репутацией, которые проверят каждого атлета, чтобы они не нарушали критерии допуска.

Мы установили правила. Международные спортивные федерации несут ответственность за допуск спортсменов на свои соревнования. Мы несём ответственность за своё мероприятие. Поэтому мы будем предельно внимательно следить за процессом допуска атлетов.

Спортсмены, которые пройдут отбор на Игры в Париже, будут проходить дополнительную проверку на возможность предоставления нейтрального статуса», — заявил Адамс на пресс-конференции по итогам исполкома МОК в Южной Корее.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским атлетам выступать на Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Беларуси должны соблюсти ряд условий для получения лицензии на выступление, в том числе пройти квалификацию в своих видах спорта. Согласно официальному пресс-релизу МОК, ни один представитель российского или белорусского правительства или государственный чиновник не будет приглашён или аккредитован на Олимпийские игры.