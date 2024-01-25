Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Мэр Парижа заявила, что транспортная система города не готова к летним ОИ-2024

Мэр Парижа заявила, что транспортная система города не готова к летним ОИ-2024
Комментарии

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что парижская система общественного транспорта ещё не готова принять всех посетителей в ходе предстоящих летних Олимпийских игр.

«Безусловно, есть то, что нуждается в улучшении. Нет смысла врать людям. Они изо дня в день испытывают проблемы с общественным транспортом, я не стану им говорить, что всё отлично. Возможно ли будет передвигаться по городу во время Олимпийских игр? Да. Однако у нас ещё достаточно проблем с общественным транспортом, нужно продолжать работу, так как мы ещё не готовы полностью — так же как мы не готовы и по другому вопросу – проблеме бездомных на улицах», — отметила мэр в эфире телеканала France 2.

Напомним, Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Материалы по теме
Отобравшиеся на ОИ‑2024 спортсмены из РФ будут проходить дополнительную проверку от МОК
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android