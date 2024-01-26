Сегодня высший спортивный суд рассмотрит апелляцию ОКР на отстранение от соревнований

Сегодня, 26 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) будет рассматривать апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на временное отстранение от международных соревнований. Данная санкция была наложена Международным олимпийским комитетом (МОК) в октябре прошлого года.

Напомним, ранее МОК разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом атлетам из России и Беларуси необходимо выполнить ряд условий для того, чтобы получить лицензии на выступление, в том числе пройти квалификацию в своих видах спорта.

Согласно официальному пресс-релизу МОК, ни один представитель российского или белорусского правительства или государственный чиновник не будет приглашён или аккредитован на Олимпийские игры.