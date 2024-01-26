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Сегодня высший спортивный суд рассмотрит апелляцию ОКР на отстранение от соревнований

Сегодня высший спортивный суд рассмотрит апелляцию ОКР на отстранение от соревнований
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Сегодня, 26 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) будет рассматривать апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на временное отстранение от международных соревнований. Данная санкция была наложена Международным олимпийским комитетом (МОК) в октябре прошлого года.

Напомним, ранее МОК разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом атлетам из России и Беларуси необходимо выполнить ряд условий для того, чтобы получить лицензии на выступление, в том числе пройти квалификацию в своих видах спорта.

Согласно официальному пресс-релизу МОК, ни один представитель российского или белорусского правительства или государственный чиновник не будет приглашён или аккредитован на Олимпийские игры.

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