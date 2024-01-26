«Никаких иллюзий не питаем». Поздняков — о решении по иску к МОК об отстранении ОКР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о слушаниях по иску к Международному олимпийскому комитету (МОК) о временном отстранении российской организации. Сам процесс прошёл сегодня, 26 января, однако окончательное решение будет вынесено позднее.

«Решение по нашему иску к МОК об отмене временного отстранения ОКР будет вынесено позже, сегодня состоялись слушания.

Никаких иллюзий не питаем, так как существующая сейчас система управления в CAS не даёт нам оснований полагаться на его беспристрастность.

Но, как уже говорилось ранее, мы следуем сейчас установленной процедуре, которую необходимо пройти, чтобы добиваться справедливости в дальнейшем. Заодно посмотрим на оперативность Лозаннского арбитража в этом деле на фоне того, что другие поданные нами иски ждут вынесения решений уже больше года», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Напомним, ОКР был отстранён от работы в МОК в октябре 2023 года.