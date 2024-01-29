Бюджет Олимпийских игр в Париже могут увеличить из-за мировых конфликтов

Глава оргкомитета Олимпийских игр — 2024 в Париже Тони Эстанге сообщил, что бюджет предстоящих соревнований может быть увеличен с целью обеспечения безопасности делегаций.

«Уровень угрозы постоянно обновляется, поэтому полиция и службы безопасности делают всё, чтобы гарантировать безопасность каждого участника и зрителя на Олимпийских играх. Бюджет на обеспечение безопасности соревнований оценивается примерно в € 300 млн, но, вероятно, он будет увеличен. Это наш приоритет», — приводит слова Эстанге Reuters.

Также Эстанге выразил опасения по поводу безопасности израильской спортивной делегации, упомянув теракт на Олимпиаде 1972 года.

Напомним, летняя Олимпиада в Париже (Франция) пройдёт с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил на соревнования российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.