В Париже сократили количество зрителей на церемонии открытия Олимпиады-2024

С 26 июля по 11 августа в Париже (Франция) пройдут летние Олимпийские игры — 2024. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что на церемонии открытия смогут присутствовать около 300 тыс. человек, это в два раза меньше, чем должно было быть изначально. Об этом сообщает ESPN.
Церемония открытия этих Олимпийских игр станет первым случаем, когда торжество будет не только в рамках стадиона, но и за его пределами. Спортсмены пройдут по центру французской столицы на лодках по Сене по маршруту длиной почти 6 км. Оба берега реки будут окружены зрителями за многочисленными барьерами.
100 тыс. билетов из допустимых 300 платные и будут располагаться поближе к реке, остальные бесплатны и находятся выше. Причины пересмотра цифр не были названы.
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