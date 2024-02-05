Банька сомневается, что кто-то из спортсменов выступит в нейтральном статусе на ОИ-2024

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что ожидает очень небольшую группу спортсменов под нейтральным статусом и в целом сомневается, что кто-то вообще сможет выступить.

«Та группа так называемых нейтральных спортсменов будет очень небольшая, если они вообще примут участие в Олимпийских играх в Париже, исходя из того, что россияне бойкотируют те условия, те критерии нейтральности, которые предложил МОК», — сказал Банька в эфире радиостанции RMF FM.

Напомним, 8 декабря МОК объявил о возможности для российских и белорусских спортсменов выступить в нейтральным статусе на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. При этом к участию не допускаются команды, а только одиночные спортсмены, выполнившие определённые условия, каждый в своём виде спорта.