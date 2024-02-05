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Банька вновь хочет баллотироваться на пост президента ВАДА

Банька вновь хочет баллотироваться на пост президента ВАДА
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Поляк Витольд Банька, который сейчас является президентом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) заявил, что комфортно чувствует себя в международных структурах и не желает возвращаться в польскую политику.

«Я очень хорошо чувствую себя в международных структурах и не планирую возвращаться в (польскую. — Прим. «Чемпионата») политику. В 2025 году я рассматриваю вариант снова быть кандидатом на должность главы Всемирного антидопингового агентства, и это моя цель на ближайшее время», — приводит слова Баньки RMF FM.

39-летний Банька ранее был польским легкоатлетом. В свободное время он активно занимается спортом, также участвует в марафонах. В 2019 году он впервые был избран президентом ВАДА и уже переизбирался в 2022 году.

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