Большунов — об участии россиян в ОИ: если ехать, то ехать нужно нормально

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов заявил, что не считает справедливыми условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция).

«Насчёт теннисистов и остальных, не знаю, поедут они или нет на Олимпиаду, но сейчас тему нейтрального статуса вообще можно опустить и не говорить об этом. Сейчас это не те условия. Если ехать, то ехать нужно нормально. Почему наши спортсмены должны быть ущемлены? Все приезжают, у всех всё нормально, душа ни за что не болит. В нашем случае очень много вопросов», — приводит слова Большунова на встрече с болельщиками «РИА Новости Спорт».

Напомним, 8 декабря МОК объявил о возможности для российских и белорусских спортсменов выступить в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. При этом к участию не допускаются команды, а только одиночные спортсмены, выполнившие определённые условия, каждый в своём виде спорта.