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Путин поручил Минспорту и ОКР сформировать предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024

Путин поручил Минспорту и ОКР сформировать предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету России (ОКР) сформировать предложения по участию российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Президентом страны поручено министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию наших спортсменов в Играх в Париже. Необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Олимпийских играх и какие декларации будут предписаны ими для участия в Олимпиаде», — приводит слова помощника президента Игоря Левитина «Матч ТВ».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

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