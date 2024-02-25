Путин поручил Минспорту и ОКР сформировать предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету России (ОКР) сформировать предложения по участию российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Президентом страны поручено министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию наших спортсменов в Играх в Париже. Необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Олимпийских играх и какие декларации будут предписаны ими для участия в Олимпиаде», — приводит слова помощника президента Игоря Левитина «Матч ТВ».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.