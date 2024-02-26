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Мамиашвили: МОК потребует от россиян подписать осуждающие СВО декларации

Мамиашвили: МОК потребует от россиян подписать осуждающие СВО декларации
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал заявление Олимпийского комитета России (ОКР) о возможном введении дополнительных критериев отбора россиян на Олимпиаду в Париже. Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что согласие с текущими требованиями МОК может привести к нарушению законов РФ.

«Меня беспокоит, что, к сожалению, намечается такая тенденция. Станислав Поздняков во многом прав, какие бы краски мы ни придавали этой ситуации. Я думаю, что он старается обезопасить спортсменов в дальнейшей перспективе. Я убеждён, что МОК будет предпринимать попытки вынуждать наших спортсменов для участия в Олимпиаде подписывать какие-то осуждающие СВО декларации», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

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