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Роднина: не думаю, что Олимпиаду в Париже нужно транслировать на федеральных каналах

Роднина: не думаю, что Олимпиаду в Париже нужно транслировать на федеральных каналах
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что Олимпийские игры в Париже не должны транслироваться на федеральных каналах.

«Не думаю, что транслировать Олимпиаду в Париже нужно на федеральных каналах. Зачем? Какие от этого плюсы? Эта Олимпиада не для наших спортсменов. За кем там следить? Те, кому надо, посмотрят трансляцию в интернете или ещё где-то. Это же не запрещено. Не хотелось бы, чтобы транслировали в вечернее время какую-нибудь недружественную сборную», — сказала Роднина в интервью Sport24.

Напомним, 8 декабря МОК объявил о возможности для российских и белорусских спортсменов выступить в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. При этом к участию не допускаются команды, а только одиночные спортсмены, выполнившие определённые условия, каждый в своём виде спорта.

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