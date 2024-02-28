В Париже украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпиады в 2024 году

Сотрудник мэрии Парижа потерял ноутбук и флеш-накопители USB с планами обеспечения безопасности во время Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По информации источника, инцидент произошёл вечером 26 февраля, когда мужчина заметил пропажу. Он обнаружил, что сумка с ноутбуком и личными вещами, которую он положил на полку над своим сидением в поезде на Северном вокзале, исчезла, когда он готовился делать пересадку.

Также известно, что обнаруженные на пропавшем компьютере и флешках файлы касались мер безопасности, разрабатываемых мэрией Парижа в связи с проведением Олимпийских игр с 26 июля по 11 августа. Планировалось привлечение до 2 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в основном муниципальной полиции. На данный момент сотрудники транспортной полиции проводят проверку записей с камер наблюдения на вокзале, с целью выявить предполагаемого похитителя.

Напомним, церемония открытия Олимпиады состоится 26 июля 2024 года на Сене. Для обеспечения безопасности на церемонии будет привлечено 40 тысяч сотрудников правоохранительных органов.