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Глава оргкомитета ОИ-2024 призвал соблюдать социальное перемирие во время соревнований

Глава оргкомитета ОИ-2024 призвал соблюдать социальное перемирие во время соревнований
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Глава оргкомитета Олимпийских игр — 2024 в Париже Тони Эстанге призвал соблюдать социальное перемирие во время соревнований. Ранее стало известно, что некоторые профсоюзы и политические организации планируют провести ряд забастовок во время Олимпиады в Париже.

«Я хочу социального перемирия на время проведения соревнований. Я хочу, чтобы мы мирно провели Игры в прекрасных условиях и не испортили праздник. Я надеюсь, что мы сможем найти решение всех вопросов, потому что прекрасно понимаем, что это может создать проблемы в организации Игр», — приводит слова Эстанге AFP.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Церемония открытия Олимпиады состоится 26 июля 2024 года на Сене.

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