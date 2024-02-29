«Обещание было дано!» Макрон хочет искупаться в Сене после ОИ-2024

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон на открытии Олимпийской деревни пообщался с местными СМИ и заявил, что искупается в Сене для того, чтобы доказать, что в результате подготовки к Олимпийским играм вода в реке стала пригодной для плавания.

«Для парижан также останется важное наследие от этих игр, в частности Сена. Мы знаем, что для Сены и Марны муниципалитеты и государство сделали огромные инвестиции, региональная префектура активно участвовала в этом вопросе, координируя всех. Марна поменяет своё лицо и будет использоваться на следующий день после Игр, и это фантастика. А что, если я пойду купаться? Да! Обещание было дано! (смеётся). Да, я пойду», — приводит слова Макрона RMC Sport.

Напомним, в Сене во время самих соревнований будут проводиться водная дистанция триатлона и марафонские заплывы.

Подобное заявление о купании уже делала мэр города Анна Идальго. Самим жителям не разрешали купаться в реке на протяжении ста лет из-за частых дождей и загрязнённости воды, однако власти Парижа планируют вновь сделать посещение возможным после Олимпиады.