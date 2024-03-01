Левитин объяснил, в каком случае российские спортсмены не смогут подписать декларацию МОК

Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин сообщил, что российские спортсмены не смогут подписать декларацию для участия на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, если декларация будет содержать пункты, нарушающие законодательство России.

«Мы сейчас ждём предложений от ОКР и Минспорта по участию наших спортсменов в Олимпиаде. Если там будут требования в декларации, которые будут идти в нарушение российского законодательства, то, естественно, наш спортсмен не может подписать такую декларацию», — приводит слова Левитина «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске спортсменов из России и Беларуси на предстоящую Олимпиаду во Франции в нейтральном статусе. При этом спортсмены обязаны соблюсти ряд требований для получения лицензии на участие в соревнованиях.