Организаторы ОИ-2024 рассказали, как будут бороться с волной жары в Париже

Организаторы Олимпийских игр в Париже одним из факторов риска считают жаркую погоду в городе в конце июля и начале августа, как раз в то время, когда там будут проходить соревнования. Исполнительный директор по планированию и координации Ламбис Константинидис заявил, что организаторы намерены плотно сотрудничать с Метео Франс, чтобы избежать проблем.

«Встречи будут проводиться два раза в день, и это позволит за десять дней до события иметь достоверные элементы прогнозирования и, следовательно, предвидеть возможные изменения», — приводит слова Константинидиса Le Monde.

Что касается зрителей, то система, запланированная к Парижу 2024 года, будет основана как на информации, приходящей к зрителю в уведомлениях на гаджеты, так и на использовании конкретных ресурсов на площадках. Таким образом, каждому обладателю билета будет предоставлено «руководство по передовой практике», в зависимости от вида спорта, который предстоит посетить.