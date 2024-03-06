МВД Франции сообщило о дополнительных мерах безопасности на время Олимпийских игр в Париже

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен представил во французском Сенате меры, касающиеся дополнительной безопасности на время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, которая пройдёт 26 июля 2024 года.

В частности, было объявлено о сокращении количества зрителей, а также о крупной операции по обеспечению безопасности в канализациях и катакомбах, проводимой правоохранительными органами.

«За несколько дней до шоу будет установлен периметр безопасности. Все люди, которые захотят войти туда, должны будут иметь специальный QR-код, позволяющий заходить в зону. Этот периметр будет касаться не только пешеходного и автомобильного пространств, но также катакомб и канализационных переходов, находящихся под ними», — приводит слова Жеральда Дарманена RMC Sport.