Программу церемонии открытия Олимпиады-2024 могут сократить в целях безопасности

Программа церемонии открытия Олимпийских игр ‑ 2024 в Париже может быть сокращена из соображений безопасности. Парад спортсменов по Сене планируется сохранить.

«Нужно адаптироваться в соответствии с уровнем риска. Таким образом, в зависимости от характера угрозы, конечно, церемонию открытия можно дополнительно уменьшить, если это необходимо. Но мы не можем спланировать План Б. Мероприятие слишком крупное и сложное, чтобы рассматривать его проведение в другом месте. План Б — это сокращение, корректировка, но парад пройдёт на Сене», — приводит Sky News слова исполнительного директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа Дюби.

Ранее власти Франции приняли решение сократить число зрителей на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года.

Олимпиада-2024 пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.