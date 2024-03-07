Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Программу церемонии открытия Олимпиады-2024 могут сократить в целях безопасности

Программу церемонии открытия Олимпиады-2024 могут сократить в целях безопасности
Аудио-версия:
Комментарии

Программа церемонии открытия Олимпийских игр ‑ 2024 в Париже может быть сокращена из соображений безопасности. Парад спортсменов по Сене планируется сохранить.

«Нужно адаптироваться в соответствии с уровнем риска. Таким образом, в зависимости от характера угрозы, конечно, церемонию открытия можно дополнительно уменьшить, если это необходимо. Но мы не можем спланировать План Б. Мероприятие слишком крупное и сложное, чтобы рассматривать его проведение в другом месте. План Б — это сокращение, корректировка, но парад пройдёт на Сене», — приводит Sky News слова исполнительного директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа Дюби.

Ранее власти Франции приняли решение сократить число зрителей на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года.

Олимпиада-2024 пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

Материалы по теме
МВД Франции сообщило о дополнительных мерах безопасности на время Олимпийских игр в Париже
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android