Бразильская пловчиха Кунья обеспокоена качеством воды в Сене в преддверии Олимпиады

Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде бразильянка Ана Марсела Кунья обеспокоена качеством воды в Сене, на которой будут проходить заплавы Олимпийских игр — 2024.

«Вода вызывает обеспокоенность. В прошлом году из-за загрязнений не было тестовых стартов, но организаторы настаивают на том, чтобы соревнования проходили именно там. Думаю, нужен запасной вариант на тот случай, если плавать в Сене будет невозможно», — сказала спортсменка в интервью AFP.

Напомним, действующий президент Франции Эммануэль Макрон на открытии Олимпийской деревни пообщался с местными СМИ и заявил, что искупается в Сене для того, чтобы доказать, что в результате подготовки к Олимпийским играм вода в реке стала пригодной для плавания. Во время самих соревнований в Сене будут проводиться водная дистанция триатлона и марафонские заплывы.