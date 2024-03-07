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Бразильская пловчиха Кунья обеспокоена качеством воды в Сене в преддверии Олимпиады

Бразильская пловчиха Кунья обеспокоена качеством воды в Сене в преддверии Олимпиады
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Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде бразильянка Ана Марсела Кунья обеспокоена качеством воды в Сене, на которой будут проходить заплавы Олимпийских игр — 2024.

«Вода вызывает обеспокоенность. В прошлом году из-за загрязнений не было тестовых стартов, но организаторы настаивают на том, чтобы соревнования проходили именно там. Думаю, нужен запасной вариант на тот случай, если плавать в Сене будет невозможно», — сказала спортсменка в интервью AFP.

Напомним, действующий президент Франции Эммануэль Макрон на открытии Олимпийской деревни пообщался с местными СМИ и заявил, что искупается в Сене для того, чтобы доказать, что в результате подготовки к Олимпийским играм вода в реке стала пригодной для плавания. Во время самих соревнований в Сене будут проводиться водная дистанция триатлона и марафонские заплывы.

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