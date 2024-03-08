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Безопасность Олимпийских игр — 2024 будет организована с использованием нейросетей

Безопасность Олимпийских игр — 2024 будет организована с использованием нейросетей
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Власти Парижа сообщили, что успешно протестировали видеонаблюдение, которое работает, благодаря алгоритмам искусственного интеллекта.

Алгоритмическое видеонаблюдение использует компьютерное программное обеспечение для анализа изображений, снятых камерами видеонаблюдения, в режиме реального времени.

Алгоритмы обучены обнаруживать заранее определенные события и аномальное поведение, отправлять соответствующие оповещения. Затем люди решают, является ли предупреждение реальным и следует ли действовать в соответствии с ним. Это позволит лучше обеспечить безопасность во время соревнований.

Отметим, что система не будет использовать распознавание лиц, потому что это запрещено законом Франции.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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