Безопасность Олимпийских игр — 2024 будет организована с использованием нейросетей

Власти Парижа сообщили, что успешно протестировали видеонаблюдение, которое работает, благодаря алгоритмам искусственного интеллекта.
Алгоритмическое видеонаблюдение использует компьютерное программное обеспечение для анализа изображений, снятых камерами видеонаблюдения, в режиме реального времени.
Алгоритмы обучены обнаруживать заранее определенные события и аномальное поведение, отправлять соответствующие оповещения. Затем люди решают, является ли предупреждение реальным и следует ли действовать в соответствии с ним. Это позволит лучше обеспечить безопасность во время соревнований.
Отметим, что система не будет использовать распознавание лиц, потому что это запрещено законом Франции.
Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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