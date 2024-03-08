МОК обсудит участие российских атлетов в церемонии открытия ОИ-2024 19 марта

Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит участие российских и белорусских атлетов в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года на ближайшем заседании исполкома, которое пройдёт 19-20 марта в Лозанне (Швейцария). Об этом сообщает ТАСС.

Во время общения с журналистами член МОК и глава координационной комиссии Олимпиады в Париже (Франция) Оливье Бекерс-Вьежан в ответ на вопрос о том, будут ли россияне и белорусы участвовать в церемонии открытия Игр, заявил: «Официальное решение ещё не принято. Исполком МОК рассмотрит этот вопрос на следующем заседании».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россияне и белорусы, которые успеют квалифицироваться на турнир, выступят на нём в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.