ВАДА не планирует создавать специальную комиссию для допуска россиян на Олимпиаду-2024

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не планирует создавать специальную комиссию для допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже (Франция) в 2024 году.

«На этот раз в такой группе нет необходимости. Независимая группа, созданная в преддверии Игр‑2018 в Пхенчхане, была основана для того, чтобы максимально гарантировать, что ни один российский спортсмен не будет допущен к участию в соревнованиях, если он будет уличен в нарушении антидопинговых правил.

Сегодня мы находимся в совершенно иной ситуации. Во‑первых, спортсмены из России и Беларуси выступают в Париже‑2024 как нейтральные по причинам, не связанным с допингом.

Кроме того, у ВАДА и международных федераций было время для расследования и привлечения к ответственности спортсменов, которые были замешаны в допинговой схеме или в последующем сокрытии фактов, при этом приоритет отдавался делам с участием действующих спортсменов», — говорится в заявлении пресс-службы организации.