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ВАДА: мы остаёмся бдительными и настороженными, когда дело касается России

ВАДА: мы остаёмся бдительными и настороженными, когда дело касается России
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Всемирное антидопинговое агентство в лице его главы Витольда Баньки заявило, что они проявляют особую бдительность к российским спортсменам при проверке их на Олимпийские игры — 2024.

«Учитывая историю, ВАДА остаётся бдительным и настороженным, когда дело касается России. Мы не должны оставлять камня на камне, когда дело доходит до обеспечения надлежащего обучения и тестирования перед Олимпийскими играми в Париже. Спортсмены со всего мира хотят быть уверены в том, что антидопинговая система их защищает. Для достижения этой цели антидопинговые организации должны использовать все доступные инструменты. Спортсмены всего мира рассчитывают на нас», — приводит слова Баньки пресс-служба ВАДА.

Напомним, в сентябре 2022 года Всемирное антидопинговое агентство выдвинуло обвинения в адрес РУСАДА, заявив, что они не соответствуют требованиям восстановления, потому что Всемирный антидопинговый кодекс никак не интегрирован в законодательство страны.

Российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Париже, но это не касается командных видов спорта. Спортсмены также должны пройти отбор — каждый в своём виде спорта — и не могут использовать национальную символику.

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