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Георгий Гурциев завоевал первую для белорусского тхэквондо путёвку на Олимпийские игры

Георгий Гурциев завоевал первую для белорусского тхэквондо путёвку на Олимпийские игры
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Вице-чемпион мира в категории до 58 кг, россиянин, представляющий Беларусь, Георгий Гурциев завоевал лицензию, которая позволит ему выступить на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Получить лицензию Гурциеву удалось на квалификационном турнире, который проходил в Болгарии. Таким образом, белорусские тхэквондисты впервые в истории смогут отправиться на Олимпийские игры.

Напомним, 8 декабря МОК объявил о возможности для российских и белорусских спортсменов выступить в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. При этом к участию не допускаются команды, а только одиночные спортсмены, выполнившие определённые условия, каждый в своём виде спорта.

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