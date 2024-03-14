Поздняков: поддерживаем Олимпийские игры только на недискриминационных и равных условиях

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сказал, что ОКР никогда не пойдёт по пути бойкота Олимпийских игр, однако считает дискриминационными условия, выдвинутые россиянам для участия в Играх в Париже.

«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы как ОКР никогда не пойдём по пути бойкота. Мы всегда поддерживаем участие олимпийцев России в этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных, на равных условиях со спортсменами всего мира. К сожалению, Париж-2024 не может предоставить российским олимпийцам равные условия, в связи с этим возникает вопрос — почему такие несправедливые условия к российским спортсменам?» — приводит слова Позднякова с заседания ОКР ТАСС.