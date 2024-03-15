Мэр Парижа — об отсутствии кондиционеров в деревне Игр-2024: мы находимся на краю пропасти

Мэр Парижа Анн Идальго считает, что общество должно доверять учёным, которые спроектировали олимпийскую деревню таким образом, что в номерах для проживания не понадобится привычная система кондиционирования воздуха. Вместо этого разработан экологичный способ охлаждения, который позволит сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

«Эта деревня была спроектирована так, чтобы избежать необходимости в кондиционировании воздуха даже при очень, очень высоких температурах.

Я думаю, мы должны доверять науке по двум пунктам. Первый — это то, что учёные говорят нам о том, что мы находимся на краю пропасти. Все, включая спортсменов, должны знать об этом. А во-вторых, мы должны доверять учёным, когда они помогают нам строить здания разумным способом, который позволяет нам обходиться без кондиционеров», — приводит слова Идальго Reuters.

Ранее олимпийские комитеты Австралии, Норвегии, Бразилии и Канады заявили, что им не обойтись без привычных кондиционеров в олимпийской деревне Игр-2024. В свою очередь, НОК Германии рассказал, что поддерживает решение оргкомитета отказаться от привычной системы охлаждения.