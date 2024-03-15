В МОК заявили, что критерии допуска россиян на ОИ-2024 изменены не будут

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что критерии допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция), опубликованные в декабре 2023 года, изменены не будут. Об этом сообщило издание «РИА Новости Спорт».

Также, согласно данным СМИ, на следующей неделе исполком МОК примет решения по реализации критериев допуска россиян на Олимпиаду.

«Все принципы были сформулированы и опубликованы 8 декабря 2023 года. Они изменены не будут. В отношении реализации этих принципов исполком МОК примет соответствующие решения на своём заседании на следующей неделе», — приводит слова заявления МОК «РИА Новости Спорт».

Напомним, согласно критериям, опубликованным МОК в конце 2023 года, российские атлеты смогут выступить на Играх в Париже только в нейтральном статусе и исключительно в индивидуальных видах спорта.