«Иллюзий здесь нет никаких». Поздняков — об условии про осуждение СВО в критериях МОК

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что критерии допуска россиян на международные турниры, выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) в конце 2023 года, заключают в себе условие об осуждении спортсменами СВО.

«Всем, кто по-прежнему не видит в актуальных критериях допуска нейтрализованных спортсменов на Игры в Париж условия, связанного с осуждением СВО, рекомендую ещё раз внимательно ознакомиться с решениями исполкома МОК от декабря 2023 года.

«Спортсмены с российскими и белорусскими паспортами, которые активно поддерживают СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата»), не будут допущены до соревнований», — написано в одном из пунктов решений. А именно в пункте 3.

Можно в этой связи задать МОК два вопроса. Что именно в понимании Лозанны является показателями «активной поддержки» и существует ли в таком случае «поддержка пассивная», которая не влечёт за собой запрет на участие?

Соответственно, требуется ли от желающих принять участие в Играх в Париже спортсменов заявить в письменной или иной форме об осуждении СВО, чтобы выполнить критерий об отсутствии активной поддержки?

Ответы очевидны, но от авторов всех этих придуманных условий мы их не услышим. И то, что любой нейтрализованный индивидуальный спортсмен будет обязан подтвердить свой отказ от поддержки специальной военной операции — это факт, который сомнений вызывать не может.

Он уже записан в критериях, которые МОК, по его собственным заявлениям, менять не будет.

Иллюзий здесь нет никаких», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.