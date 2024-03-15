Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Иллюзий здесь нет никаких». Поздняков — об условии про осуждение СВО в критериях МОК

«Иллюзий здесь нет никаких». Поздняков — об условии про осуждение СВО в критериях МОК
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что критерии допуска россиян на международные турниры, выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) в конце 2023 года, заключают в себе условие об осуждении спортсменами СВО.

«Всем, кто по-прежнему не видит в актуальных критериях допуска нейтрализованных спортсменов на Игры в Париж условия, связанного с осуждением СВО, рекомендую ещё раз внимательно ознакомиться с решениями исполкома МОК от декабря 2023 года.

«Спортсмены с российскими и белорусскими паспортами, которые активно поддерживают СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата»), не будут допущены до соревнований», — написано в одном из пунктов решений. А именно в пункте 3.

Можно в этой связи задать МОК два вопроса. Что именно в понимании Лозанны является показателями «активной поддержки» и существует ли в таком случае «поддержка пассивная», которая не влечёт за собой запрет на участие?

Соответственно, требуется ли от желающих принять участие в Играх в Париже спортсменов заявить в письменной или иной форме об осуждении СВО, чтобы выполнить критерий об отсутствии активной поддержки?

Ответы очевидны, но от авторов всех этих придуманных условий мы их не услышим. И то, что любой нейтрализованный индивидуальный спортсмен будет обязан подтвердить свой отказ от поддержки специальной военной операции — это факт, который сомнений вызывать не может.

Он уже записан в критериях, которые МОК, по его собственным заявлениям, менять не будет.

Иллюзий здесь нет никаких», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать на Игры
Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать на Игры
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android