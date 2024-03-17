В МОК предположили, сколько российских спортсменов примут участие в Олимпиаде-2024

Вице‑президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс предположил, что не более 40 российских спортсменов примут участие в Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Вопрос в том, сколько их там будет? Потому что они на Олимпиаде не будут участвовать ни в каких командных видах спорта и не будут представлять Россию, это всё для них под запретом. Также все, кто подготовлен в российских военных клубах, структурах, не поедут. Я не знаю, но очевидно, что некоторые спортсмены могут отказаться от участия, так как у них не будет возможности представлять свою страну Россию. Возможно, я не прав, но мне кажется, что участие в Олимпиаде примут порядка 40 российских спортсменов», — приводит слова Коутса агентство Reuters.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.