Путин — о прекращении огня на время Олимпиады: будем исходить из интересов РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал предложение главы Франции Эммануэля Макрона установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр – 2024 в Париже.

«Я не знаю об этом заявлении президента Франции, мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации», — приводит слова Путина «РИА Новости».

Ранее Макрон на вопрос украинской журналистки о требовании от России прекратить действия СВО на время Олимпиады ответил: «Да, мы об этом попросим».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа этого года. В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в нейтральном статусе, который связан с некоторым списком требований, включая осуждение СВО.