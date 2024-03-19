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МОК утвердил смену гражданства двух российских спортсменов перед Олимпиадой

МОК утвердил смену гражданства двух российских спортсменов перед Олимпиадой
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил утвердил смену гражданства двух российских спортсменов перед Олимпиадой в Париже.

Пловчиха и чемпионка Европы Анастасия Кирпичникова сменила гражданство на французское. Напомним, что спортсменка представляла Россию на Олимпийских играх в Токио и стала первой россиянкой в истории, которая на Олимпиаде выступила сразу в двух дисциплинах – в бассейне и на открытой воде. При этом Кирпичникова уже пять лет живёт и тренируется во Франции под руководством французских специалистов.

Кроме того, заявку на смену гражданства подал борец Александр Комаров. С 2024 года он представляет Сербию. Выступая за эту сборную, Комаров стал чемпионом Европы 2024 года. Ранее он был дважды бронзовым призером турнира (2019, 2020)

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

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