МОК утвердил смену гражданства двух российских спортсменов перед Олимпиадой

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил утвердил смену гражданства двух российских спортсменов перед Олимпиадой в Париже.

Пловчиха и чемпионка Европы Анастасия Кирпичникова сменила гражданство на французское. Напомним, что спортсменка представляла Россию на Олимпийских играх в Токио и стала первой россиянкой в истории, которая на Олимпиаде выступила сразу в двух дисциплинах – в бассейне и на открытой воде. При этом Кирпичникова уже пять лет живёт и тренируется во Франции под руководством французских специалистов.

Кроме того, заявку на смену гражданства подал борец Александр Комаров. С 2024 года он представляет Сербию. Выступая за эту сборную, Комаров стал чемпионом Европы 2024 года. Ранее он был дважды бронзовым призером турнира (2019, 2020)

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.