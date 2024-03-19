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Российские и белорусские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2024

Российские и белорусские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2024
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Российские и белорусские спортсмены не примут участие в параде команд открытия Олимпиады-2024 в Париже, сообщает Международный олимпийских комитет (МОК).

«Нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде олимпийских команд на церемонии открытия, так как они — «индивидуальные спортсмены»»,- заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд на пресс-конференции.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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