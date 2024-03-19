МОК не включил документ об осуждении СВО в список критериев для допуска на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет требовать от российских спортсменов подписания декларации с осуждением специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

«Мы не будем требовать от нейтральных атлетов подписывать каких-либо дополнительных деклараций. Они должны будут подписать только те заявления, что и остальные спортсмены, — уже опубликованное согласие с принципами участия», — заявил Маклеод.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры, на которых также смогут сыграть российские спортсмены, пройдут с 28 августа по 8 сентября. Нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям к отбору.

Ранее стало известно, что на летней Олимпиаде-2024 смогут выступить максимум 55 россиян.