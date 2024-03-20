«Парк чемпионов» в Париже будет местом вручения перераспределённых олимпийских медалей

«Парк чемпионов» в Париже будет функционировать на летних Олимпийских играх 2024 года как место, где спортсмены смогут получить свои перераспределённые ранее олимпийские медали и отпраздновать их вместе с болельщиками.

Эту локацию, в качестве исключения из действующих Принципов, Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (AC МОК) рекомендовала сделать дополнительным местом для проведения церемоний вручения медалей на Играх в Париже предстоящим летом.

В соответствии с нынешними законами спортсмены могут выбрать один из следующих вариантов проведения церемонии в их честь:

1. Следующий этап Олимпийских игр (для перераспределения медалей, начиная с Пхёнчхана в 2018 году и далее).

2. Юношеские Олимпийские игры.

3. Штаб-квартира МОК или Олимпийский музей.

3. Мероприятие Национального олимпийского комитета.

4. Мероприятие их Международной федерации.

5. Частная церемония.

Возможность получения перераспределённых олимпийских медалей в «Парке чемпионов» будет доступна спортсменам, которые уже получили одобрение МОК перед Олимпийскими играми в Париже в 2024 году, но ещё не провели церемонию награждения.

Напомним, в их числе может оказаться сборная США по фигурному катанию, которой по решению МОК присудили золотые медали командного турнира, выигранные на Олимпиаде в Пекине 2022 года спортсменами из России. После дисквалификации участницы командного турнира Камилы Валиевой Олимпийский комитет России опустился на третье место в медальном зачёте.