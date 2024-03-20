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В МИД РФ назвали неприемлемыми правила МОК о допуске российских спортсменов на ОИ

В МИД РФ назвали неприемлемыми правила МОК о допуске российских спортсменов на ОИ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что принятые Международным олимпийским комитетом (МОК) правила по допуску российских спортсменов к Олимпиаде в Париже являются неправомерными, несправедливыми и неприемлемыми.

«МОК раскалывает и политизирует международное спортивное движение, идя на поводу у определённой группы государств, и фактически выступает инструментом недобросовестной конкуренции. Наша страна последовательно выступает за развитие международного спортивного сотрудничества на основе принципов равенства и недискриминации, обеспечения всем без исключения равного доступа к спортивным состязаниям», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам, а также опубликовал флаг, под которым будут выступать спортсмены из России и Беларуси на Олимпийских играх — 2024.

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